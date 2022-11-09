На работу "Яндекс Go" и Uber стали жаловаться в Казахстане, России и Беларуси

Знак такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пользователи агрегатора такси "Яндекс Go" пожаловались на сбои в работе приложения. Представители "Яндекса" пообещали предоставить комментарий, передает NUR.KZ.

В работе приложения "Яндекс Go" наблюдается сбой. Пользователи заявляли, что при попытке заказать такси, система выводила на экран сообщение об ошибке.

Представители "Яндекса" пообещали вскоре предоставить развернутый комментарий о произошедшем.

Добавим, что приложение "Яндекс Go" заменило "Яндекс.Такси" в августе 2020 года, так как помимо вызова такси у него появились и другие функции.

Сбой в Яндекс Go. Скриншот: NUR.KZ

Сбой работы "Яндекс Go" подтвердили представители компании на своей официальной странице в . В компании сообщили, что наблюдаются проблемы на сервере и специалисты уже исправляют неполадки.

Также пользователи жаловались на работу приложения Uber.

Отметим, что о сбоях также сообщали российские и белорусские СМИ.

В Telegram-канале агентства "ТАСС" сообщалось, что сбои произошли в работе агрегаторов такси "Яндекс Go" и Uber на территории России.

"При попытках заказать такси в обоих приложениях появляются надписи "Неизвестная ошибка" или "Не удалось завершить операцию", – отметили представители агентства.

О том, что данные приложения не работают в Беларуси, говорилось в Telegram-канале Sputnik Беларусь.

Отметим, что сервисы "Яндекс.Такси" и Uber пришли в Казахстан летом 2016 года. "Яндекс.Такси" стал доступен для пользователей из Алматы с 28 июля 2016 года, а Uber начал работу в столице Казахстана немного раньше – 10 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1996436-sboy-proizoshel-v-rabote-yandeks-go/