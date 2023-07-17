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Проблемы со связью устранили после жалоб казахстанцев

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Мужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону. Иллюстративное фото: pxhere.com

Сегодня утром казахстанцы, пользующиеся услугами Kcell и Activ, пожаловались на проблемы с мобильной связью. В компании сообщили, что работу сервисов восстановили, передает корреспондент NUR.KZ.

В 10:00 была полностью восстановлена работа сервисов передачи данных для абонентов Kcell/Activ, наблюдавшаяся этим утром у абонентов оператора в Астане и ряде других городов.

В компании сообщили, что всем, кого затронула техническая проблема, будет начислен бонусный интернет-трафик 10 Гб.

Сегодня с раннего утра астанчане, а также жители других регионов страны, начали массово жаловаться на Интернет и мобильную связь – с такой проблемой столкнулись абоненты Kcell и Activ.

В компании подтвердили сбои и работе сервиса.

На официальном сайте АО "Kcell" говорится, что компания предоставляет услуги мобильной голосовой связи, передачи коротких сообщений, дополнительные услуги (VAS), такие как обмен мультимедийными сообщениями, доступ к мобильному контенту, а также услуги передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет.

На рынке компания представлена двумя брендами: Kcell и Activ. Компания предоставляет услуги с помощью своей обширной высококачественной сети мобильной связи, которая охватывает почти весь Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2028923-problemy-so-svyazyu-ustranili-posle-zhalob-kazahstantsev/

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