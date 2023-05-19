В "Отбасы банке" обратились к казахстанцам из-за участившихся фишинговых атак

Хакер. Иллюстративное фото: pexels.com

В "Отбасы банке" предупредили об участившихся случаях фишинговых атак. В связи с этим банк на своем официальном сайте призывает казахстанцев быть осторожными и бдительными.

В банке заявили, что в последнее время участились случаи фишинговых атак.

"В связи с этим мы просим вас быть особенно осторожными и бдительными.

Фишинговые атаки – это вид интернет-мошенничества. Они позволяют выманивать конфиденциальные данные граждан – логины, пароли, номера банковских карт и счетов. Для этого мошенники создают поддельные сайты, которые очень похожи на оригинальные. Пользователи думают, что переходят на настоящий сайт банка или организации, но на самом деле, его перенаправляют на подставной сайт", – отметили в банке.

В "Отбасы банке" пояснили, что мошенники рассчитывают на то, что пользователи не заметят подделки и укажут на фейковой странице свои личные данные: реквизиты карт и счетов, номера телефонов, пароли. Если это сделать, то злоумышленники сразу получат все данные человека.

"Фейковые сайты трудно отличить от оригиналов. Поэтому важно быть внимательными", – пояснили в банке.

В "Отбасы банке" дали несколько рекомендаций, как как не стать жертвой интернет-мошенничества:

проверяйте адрес сайта в адресной строке вашего браузера. Убедитесь, что он начинается с "https://" и соответствует домену банка https://www.hcsbk.kz;

перед вводом конфиденциальных данных на сайте внимательно проверяйте URL-адрес страницы;

никогда не сообщайте свои логины, пароли, ОТП-коды или данные банковских счетов через электронную почту или в ответ на сообщение в социальных сетях. "Отбасы банк" никогда не запрашивает такую информацию подобным способом;

не переходите по ссылкам из подозрительных источников, особенно если они предлагают скачать приложение или ввести личную информацию;

будьте осторожны с электронными письмами и сообщениями от незнакомых отправителей. Если письмо выглядит подозрительно, не открывайте вложения и не переходите по ссылкам;

прежде чем переходить по ссылкам из постов, размещенных от имени друзей, подумайте. То, что выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, чаще всего оказывается ложью.

В случае обнаружения фишинговой атаки рекомендуется связаться со службой безопасности банка: antifraud@otbasybank.kz, номер телефона горячей линии по вопросам мошенничества: +7 (727) 330-94-82.

Добавим, что АО "Отбасы банк", согласно информации на сайте банка, является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений.

Система ЖСС направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных займов.

Напомним, ранее в "Отбасы банке" сообщили о быстром разборе ипотечных займов для женщин, который стартовал в тот же день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2021322-v-otbasy-banke-obratilis-k-kazahstantsam-iz-za-uchastivshihsya-fishingovyh-atak/