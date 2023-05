Tinder объявил об уходе из России

Заставка приложения Tinder на телефоне: Pexels

Компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня, передает РИА Новости.

"Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года", – цитирует агентство ежегодный отчет компании.

Отмечается, что Match Group – это американская технологическая компания, штаб-квартира которой находится в Далласе, штат Техас. Под управлением Match Group находятся такие онлайн-сервисы знакомств, как Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.

Добавим, что Tinder, согласно информации на сайте компании, – это онлайн-платформа для знакомств, доступная более чем в 190 странах мира и на более чем 40 языках. Сервис впервые был представлен пользователям в 2012 году. Минимально допустимый возраст пользователей приложения – 18 лет.

Напомним, о своем уходе из России ранее также объявили: сервис удаленного доступа TeamViewer, образовательная платформа Coursera, торговая площадка eBay, платежная система PayPal.

