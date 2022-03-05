eBay прекратил доставку заказов в Россию и Украину

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Американская торговая площадка eBay заявила, что с 3 марта приостанавливает доставку заказов в Россию и Украину из-за военного конфликта, передает ТАСС.

В рассылке eBay по электронной почте говорится, что компания прекратила международную доставку в Украину и Россию, "чтобы защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках".

Кроме того, в компании уточнили, что они не будут взимать комиссии за реализацию для украинских пользователей, чтобы "смягчить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств".

Ранее платежная система PayPal приостановила работу в России. Главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман заявил, что осуждает действия России, как и большинство представителей международного сообщества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959514-ebay-prekratil-dostavku-zakazov-v-rossiyu-i-ukrainu/