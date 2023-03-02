Досаев рассказал, как решится проблема с плохим интернетом в Алматы

Вышка сотовой связи. Иллюстративное фото: pxhere.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Медеуского района рассказал о том, как планируется решить проблему качества связи и интернета в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц города пожаловалась на проблему с домашним интернетом. Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев ответил, что в Медеуском районе мобильный интернет работает, но есть проблемы с радиофобией.

"По локации недавно убрали станцию. По поводу фиксированной волоконно-оптической линии связи – планируем закрыть этот вопрос до конца года. Минимум два оператора появятся в точке", – сообщил Конырбаев.

Ерболат Досаев сообщил, что насчет стационарного интернета жителям можно не переживать – до конца года сети проложат.

"У нас начинается новый проект, планируем установить в городе отдельные мачтовые сооружения. На следующей неделе состоится встреча со всеми сотовыми операторами города. Предложение сформировано, технически мы готовы. Если договоримся, то в районах с плохой связью первыми начнем устанавливать сооружения", – заключил аким.

Ранее Досаев отвечал на жалобу о нарушениях таксистов, сообщив, что нужна разработка дополнительных правил в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2011452-dosaev-rasskazal-kak-reshitsya-problema-s-plohim-internetom-v-almaty/