"Нарушают все, что возможно": Досаев высказался о таксистах в Алматы

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о работе таксистов в городе. Отвечая на жалобу жителя мегаполиса, он отметил, что необходимо отрегулировать их деятельность, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинец на встрече акима с жителями Медеуского района пожаловался на то, что возле "Халык Арена" таксисты "устраивают вокзал", останавливаясь на остановках и образуя заторы. Мужчина предложил запретить там остановку для такси, установить "Сергек" и начертить желтую линию, так как таксисты, по его словам, останавливаются во втором и третьем рядах.

"На самом деле, к сожалению, наши таксисты в Алматы нарушают все, что возможно, чтобы добраться до своих клиентов. Это вопросы не только Кульджинки, это везде – Северное кольцо, базары, Алтын Орда и Барлык.

Это стало так не только в Алматы, но и в крупных городах. Нужно отрегулировать услуги таксистов, правила должны быть сделаны: где они имеют право парковаться, а где – нет. Я надеюсь, что в законе об особом статусе Алматы мы сможем провести изменения, чтобы маслихат мог принять такие правила", – сообщил аким.

Он отметил, что уже дал поручение поставить дополнительно комплексы "Сергек".

"Чтобы заработать, они готовы на все. На выезде из города создаются большие пробки. В этом году мы дополнительно разворачиваем системы "Сергек", поставим и зафиксируем, чтобы можно было на нынешнем этапе штрафовать. Но пока мы не отрегулируем деятельность такси не только в Алматы, порядка не будет", – заключил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011447-narushayut-vse-chto-vozmozhno-dosaev-vyskazalsya-o-taksistah-v-almaty/