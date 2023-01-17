TikTok стал доступен на казахском языке

TikTok. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Приложение TikTok стало доступным для пользователей на казахском языке. Такая опция появилась на устройствах на основе Android и iOS, передает NUR.KZ со ссылкой на PR-команду TikTok.

"В TikTok рады сообщить, что теперь приложение доступно и на казахском языке. Опция выбора казахского языка появилась в последнем релизе приложения для устройств на Android и iOS", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что локализация интерфейса значительно упростит использование платформы большим казахозычным сообществом TikTok.

Ранее платформа также опубликовала Правила сообщества TikTok на казахском языке, разъясняющие, какой контент можно и запрещено размещать на платформе.

Язык интерфейса можно в любой момент изменить в приложении TikTok. Чтобы изменить настройки языка:

Нажмите "Профиль" в правом нижнем углу. Нажмите на значок с тремя линиями в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки. Нажмите "Настройки и конфиденциальность". Нажмите "Язык приложения". Выберите казахский или другой язык из списка.

Настройки в TikTok. Фото: TikTok

TikTok, согласно информации на ее официальном сайте, – это платформа для создания коротких видеороликов. Имеет представительства по всему миру, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Дубай, Мумбаи, Сингапур, Джакарту, Сеул и Токио.

Напомним, что в октябре прошлого года стало известно, что TikTok планирует открыть представительства в Астане и Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2005622-tiktok-stal-dostupen-na-kazahskom-yazyke/