TikTok стал доступен на казахском языке
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Приложение TikTok стало доступным для пользователей на казахском языке. Такая опция появилась на устройствах на основе Android и iOS, передает NUR.KZ со ссылкой на PR-команду TikTok.
"В TikTok рады сообщить, что теперь приложение доступно и на казахском языке. Опция выбора казахского языка появилась в последнем релизе приложения для устройств на Android и iOS", – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что локализация интерфейса значительно упростит использование платформы большим казахозычным сообществом TikTok.
Ранее платформа также опубликовала Правила сообщества TikTok на казахском языке, разъясняющие, какой контент можно и запрещено размещать на платформе.
Язык интерфейса можно в любой момент изменить в приложении TikTok. Чтобы изменить настройки языка:
- Нажмите "Профиль" в правом нижнем углу.
- Нажмите на значок с тремя линиями в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки.
- Нажмите "Настройки и конфиденциальность".
- Нажмите "Язык приложения".
- Выберите казахский или другой язык из списка.
TikTok, согласно информации на ее официальном сайте, – это платформа для создания коротких видеороликов. Имеет представительства по всему миру, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Дубай, Мумбаи, Сингапур, Джакарту, Сеул и Токио.
Напомним, что в октябре прошлого года стало известно, что TikTok планирует открыть представительства в Астане и Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2005622-tiktok-stal-dostupen-na-kazahskom-yazyke/