Стивен Кинг пригрозил уйти из Twitter, если соцсеть введет плату за верификацию

Стивен Кинг. Фото: Lou Rocco / Disney General Entertainment Content / Getty Images

Популярный американский писатель Стивен Кинг, получивший прозвище "Король ужасов", возмутился намерению Twitter ввести плату за верификацию аккаунтов. Писатель пригрозил уходом из соцсети.

"20 долларов за синюю галочку? К черту это, это мне должны платить. Если такое будет введено, я уйду", — написал Кинг в .

Как пишет , верификация станет частью платной подписки Twitter Blue, за которую с пользователей планируется взимать 19,9 доллара. Таким образом, верифицированным пользователям с синей галочкой дадут срок в 90 дней, чтобы оформить подписку. В противном случае они потеряют свой синий флажок.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что миллиардер Илон Маск возглавил Twitter. До этого он опубликовал видео, на котором заходит в офис штаб-квартиры с раковиной в руках.

Вместе с этим стало известно, что бывшее руководство компании покинуло штаб-квартиру.

Недавно СМИ сообщили, что Маск после завершения сделки по покупке компании распустил совет директоров Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1995267-stiven-king-prigrozil-uyti-iz-twitter-esli-sotsset-vvedet-platu-za-verifikatsiyu/