Названы причины глобального сбоя в работе WhatsApp

Иконка WhatsApp. Иллюстративное фото: pixabay.com

Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежит мессенджер WhatsApp, прокомментировала глобальный сбой, случившийся вчера, 25 октября. Заявление опубликовало издание Bloomberg.

В Meta Platforms Inc. заявили, что уже устранили проблему, вызвавшую широкомасштабный сбой.

"Мы исправили проблему и приносим извинения за неудобства. Кратковременный сбой был результатом технической ошибки с нашей стороны", — говорится в заявлении компании.

Напомним, накануне десятки тысяч пользователей со всего света пожаловались на сбои в работе WhatsApp. Пользователи заявили, что не могут отправлять сообщения, у некоторых возникли проблемы с функционированием самого приложения.

В Казахстане мессенджер также не работал: казахстанцы не могли отправлять и принимать сообщения. Однако, по данным сервера DownDetector, больше всего жалоб на работу мессенджера поступило из Германии, Нидерландов, Великобритании и Италии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1994280-nazvany-prichiny-globalnogo-sboya-v-rabote-whatsapp/