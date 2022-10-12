Хакеры взломали сайт Православной церкви Казахстана

Хакер. Иллюстративное фото: pexels.com

На сайт Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви в сентябре была совершена хакерская атака, в результате его взломали, об этом говорится на официальном сайте АО "Государственная техническая служба".

Глава Православной церкви в Казахстане, митрополит Александр обратился в ГТС с просьбой выяснить источник угрозы и принять необходимые меры по обеспечению информационной безопасности интернет-ресурса.

"Работу сайта удалось восстановить, однако длительная остановка его работы вызвала беспокойство у постоянных пользователей. На Mitropolia.kz содержится большое количество контента, накопленного за 12 лет работы и представляющего значимую архивную ценность. Аудитория сайта насчитывает тысячи интернет-пользователей", – говорится в сообщении.

В ГТС отметили, что их специалисты направили рекомендации владельцу интернет-ресурса и хостинг-провайдеру по повышению уровня безопасности сайта и предупреждению подобных инцидентов. Сейчас портал функционирует под защитой системы Anti-DDoS АО "ГТС".

Напомним, средствами защиты комплекса "Киберщит" АО "Государственная техническая служба" за месяц было отражено около 20 млн кибератак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1992411-hakery-vzlomali-sayt-pravoslavnoy-tserkvi-kazahstana/