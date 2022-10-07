Экс-сотрудник Google запустил собственный поисковой сервис

Девушка за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Бывший директор Google по вопросам рекламы запускает в Европе собственную поисковую систему, в которой не будет ни рекламы, ни отслеживания действий пользователей. Новый сервис заработает в Великобритании, Франции и Германии, передает BBC.

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Поисковая система Neeva была запущена в США в прошлом году. На сегодняшний день ею пользуются 600 тысяч жителей страны. Создатель платформы Шридхар Рамасвами проработал в Google на протяжении 16 лет и даже возглавлял рекламный департамент компании. Он рассказал, что уволился из-за того, что Google, как и многие другие крупные технологические компании, начал использовать данные людей в своих целях. По словам Рамасвами, он не хотел быть частью всего этого.

Стартап Neeva привлек 77,5 млн долларов инвестиций. Сервис предлагает пользователям бесплатную поисковую систему, а также другие функции, которые предоставляются по подписке. Например, доступ к диспетчеру паролей и службу виртуальной частной сети (VPN).

"Традиционные поисковые системы работают, прежде всего, ради рекламы и рекламодателей. Мы хотим работать на благо потребителей. Кроме того, у компаний, которые занимают лидирующее положение на рынке, нет стимула к внедрению инноваций, а у нас он есть", — говорит Шридхар Рамасвами.

По словам основателя Neeva, его цель — предложить альтернативу тем пользователям, которые беспокоятся о своей конфиденциальности и не хотят, чтобы Google собирал их данные и показывал им рекламу, основанную на истории поисковых запросов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1991383-eks-sotrudnik-google-zapustil-sobstvennyy-poiskovoy-servis/