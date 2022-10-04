Почему в Казахстане плохая связь, объяснил Мусин
Опубликовано:
Глава министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности в кулуарах кабмина высказался о качестве связи в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Багдат Мусин объяснил, что в Казахстане количество абонентов из года в год возрастает.
"В основном подключаются абоненты из сельских регионов. Вся эта абонентская база накладывает нагрузку на существующие телекоммуникационные сети", — добавил он.
Для наглядности он провел аналогию с трубой определенного размера, по которой пытаются прогнать большое количество воды.
"Это невозможно. Поэтому сейчас телекоммуникационные операторы планируют расширять свои сети и запланировать инфраструктуру. Это не делается в один день, но я уверяю вас: каждый оператор по своему направлению укрепляет свои сети и производит определенную модернизацию, чтобы улучшить качество", — резюмировал глава МЦРИАП.
Напомним, в середине сентября Мусин посетил один из районов в столице, где жители часто жаловались на низкое качество интернета и мобильной связи. Министр выслушал мнения граждан и раскритиковал работу операторов связи, поручив в кратчайшие сроки решить возникшие проблемы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1990974-pochemu-v-kazahstane-plohaya-svyaz-obyasnil-musin/