Почему в Казахстане плохая связь, объяснил Мусин

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности в кулуарах кабмина высказался о качестве связи в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин объяснил, что в Казахстане количество абонентов из года в год возрастает.

"В основном подключаются абоненты из сельских регионов. Вся эта абонентская база накладывает нагрузку на существующие телекоммуникационные сети", — добавил он.

Для наглядности он провел аналогию с трубой определенного размера, по которой пытаются прогнать большое количество воды.

"Это невозможно. Поэтому сейчас телекоммуникационные операторы планируют расширять свои сети и запланировать инфраструктуру. Это не делается в один день, но я уверяю вас: каждый оператор по своему направлению укрепляет свои сети и производит определенную модернизацию, чтобы улучшить качество", — резюмировал глава МЦРИАП.

Напомним, в середине сентября Мусин посетил один из районов в столице, где жители часто жаловались на низкое качество интернета и мобильной связи. Министр выслушал мнения граждан и раскритиковал работу операторов связи, поручив в кратчайшие сроки решить возникшие проблемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1990974-pochemu-v-kazahstane-plohaya-svyaz-obyasnil-musin/