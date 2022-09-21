Причину крупного интернет-сбоя назвали в Beeline

Телефон в руках. Иллюстративное фото: pexels.com

В Beeline назвали причину сбоя в работе интернета: произошел обрыв оптического кабеля. Более того, проблемы затронули не только Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Эксперты компании "Beeline Казахстан" выяснили, что инцидент произошел из-за обрыва оптического кабеля на территории парка информационных технологий "Алатау". Кабель отвечал за работу сервиса в Алматы, Талдыкоргане и Кызылорде.

Инженерам удалось выяснить причину неполадки, локализовать место обрыва и восстановить работу сервисов. Сейчас все работает в штатном режиме", — сообщили в Beeline.

Там также добавили, что обрыв случился по вине компании, которая проводила землеройные работы в месте пролегания кабеля.

"Это одна из самых частых причин падения связи. Подобные инциденты случаются, когда компания, проводящая землеройные работы, не запрашивает план подземных коммуникаций и работает вслепую", — добавили в компании оператора связи.

Напомним, ранее алматинцы жаловались на сбои в работе интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1988945-prichiny-krupnogo-internet-sboya-nazvali-v-beeline/