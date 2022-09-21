Алматинцы пожаловались на сбой в работе интернета

Мужчина с телефоном в руках. Иллюстративное фото: pexels.com

Алматинцы пожаловались на сбой работы интернета в разных частях города. Так, отсутствие интернет-связи отмечают пользователи Beeline, передает корреспондент NUR.KZ.

В разных частях города абоненты Beeline отметили проблемы в работе мобильного интернета.

В компании Beeline прокомментировали ситуацию.

"Специалисты компании разбираются в ситуации и делают все возможное для быстрого восстановления сервиса", – рассказали в Beeline.

Напомним, в прошлом году глава государства неоднократно критиковал качество интернет-связи в стране и заявлял о необходимости принять меры для ее улучшения.

В июле этого года МЦРИАП и депутаты разработали меры по ужесточению ответственности операторов связи за предоставление некачественных услуг, в том числе интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1988916-almatintsy-pozhalovalis-na-sboy-v-rabote-interneta/