Алматинцы пожаловались на сбой в работе интернета
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Алматинцы пожаловались на сбой работы интернета в разных частях города. Так, отсутствие интернет-связи отмечают пользователи Beeline, передает корреспондент NUR.KZ.
В разных частях города абоненты Beeline отметили проблемы в работе мобильного интернета.
В компании Beeline прокомментировали ситуацию.
"Специалисты компании разбираются в ситуации и делают все возможное для быстрого восстановления сервиса", – рассказали в Beeline.
Напомним, в прошлом году глава государства неоднократно критиковал качество интернет-связи в стране и заявлял о необходимости принять меры для ее улучшения.
В июле этого года МЦРИАП и депутаты разработали меры по ужесточению ответственности операторов связи за предоставление некачественных услуг, в том числе интернета.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1988916-almatintsy-pozhalovalis-na-sboy-v-rabote-interneta/