TikTok временно заблокировали в Азербайджане

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Доступ в социальную сеть TikTok был временно заблокирован на территории Азербайджана, передает РБК со ссылкой на Службу государственной безопасности республики.

Решение было принято на фоне ситуации на границе с Арменией.

"В настоящее время ресурс социальной сети TikTok публикует такую информацию о проводимых боевых действиях, которая бросает тень на успехи нашей армии, содержит военную тайну и направлена на создание в обществе ложного мнения", - говорится в сообщении.

Доступ в TikTok в стране был временно ограничен.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Также стало известно, что Армения из-за этого обратилась за военной помощью к ОДКБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1987896-tiktok-vremenno-zablokirovali-v-azerbaydzhane/