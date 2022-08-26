YouTube будет бороться с дезинформацией с помощью рекламы в Восточной Европе

Иллюстративное фото: Pixabay

YouTube будет показывать пользователям из Восточной Европы рекламу, которая расскажет о методах дезинформации. Соцсеть согласилась внедрить эту систему после успешного эксперимента по борьбе с дезинформацией в Кембридже, передает BBC.

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Пользователи YouTube из Словакии, Чехии и Польши при просмотре любимых каналов будут видеть образовательную рекламу, которая расскажет о методах дезинформации, применяемых для того, чтобы очернить украинских беженцев. В Google заявили, что "захватывающие" результаты эксперимента показали, насколько социальные сети могут препятствовать распространению дезинформации.

В ходе эксперимента в Кембриджском университете рекламу показали 5,4 млн человек, 22 тысяч из которых впоследствии были опрошены. Участники эксперимента продемонстрировали способность отличать заслуживающий доверия контент от ненадежного. Кроме того, люди стали более ответственно подходить к решениям о распространении контента. Многие из участников обнаружили, что теперь понимают, какие инструменты используют люди, которые хотят выдать им ложную информацию.

Рецензируемое исследование было проведено совместно с Google, которому принадлежит YouTube, и будет опубликовано в журнале Science Advances.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1984753-youtube-budet-borotsya-s-dezinformatsiey-s-pomoschyu-reklamy-v-vostochnoy-evrope/