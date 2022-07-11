Токаев одобрил поправки в области правоохранительной службы и оборота оружия

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях, а также в ряд законов, касающихся правоохранительной службы. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия".

Напомним, что 23 июня депутаты одобрили проекты данных законов. Среди прочих изменений была введена ответственность за неповиновение представителям власти в ходе массовых беспорядков, ЧС и антитеррористических операций.

За неподчинение законным требованиями сотрудников правоохранительных органов предлагается отменить наказание в виде предупреждения, а также увеличить размер предусмотренного штрафа и срок административного ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977920-tokaev-odobril-popravki-v-oblasti-pravoohranitelnoy-sluzhby-i-oborota-oruzhiya/