Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из Google Play

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Саратовский районный суд в России постановил, что в Tor Browser содержится информация, распространение которой запрещено на территории России. Об этом Роскомнадзор сообщил в Telegram.

Также утверждается, что через само приложение можно получить доступ к запрещенному контенту.

"В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить статьи, в которых содержалась "недостоверная информация" о действиях ВС России на территории Украины.

Позже Роскомнадзор ввел запрет на распространение рекламы в Google за многочисленные нарушения российского законодательства. Согласно сообщению Роскомнадзора, YouTube стал площадкой распространения "фейковой информации" о событиях в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1971994-roskomnadzor-potreboval-udalit-tor-browser-iz-google-play/