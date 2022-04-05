Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить "недостоверную информацию" о войне в Украине

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Роскомнадзор в официальном заявлении в Telegram потребовал от Википедии удаления статей, в которых содержится "недостоверная общественно значимая информация" о действиях ВС России в Украине.

Очередное требование Роскомнадзора было направлено в Википедию 4 апреля.

"Авторы размещенных на Википедии статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией. В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий", - говорится в сообщении.

В противном случае Википедии грозит административное наказание - штраф до четырех миллионов рублей.

31 марта Роскомнадзор сообщил, что они намерены привлечь Википедию к административной ответственности за неудаление "недостоверной", по их словам, информации о событиях в Украине.

Напомним, в конце марта Роскомнадзор ограничил доступ к News.Google в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1963567-roskomnadzor-potreboval-ot-vikipedii-udalit-nedostovernuyu-informatsiyu-o-voyne-v-ukraine/