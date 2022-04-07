Роскомнадзор ввел запрет на распространение рекламы Google

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Роскомнадзор сообщил в Telegram, что принял меры в отношении американского технологического гиганта Google за многочисленные нарушения российского законодательства.

Google обязали информировать пользователей о нарушениях российского законодательства иностранным лицом. Помимо этого наложен запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов как объекта рекламирования.

"Перечисленные меры информирующего и экономического характера в отношении американской интернет-компании Google LLC будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства", - говорится в сообщении.

По сообщению Роскомнадзора, Youtube стал одной из площадок распространения "фейковой информации" о войне в Украине. Также со стороны видеохостинга наблюдается "дискриминация контента" российских СМИ.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить "недостоверную информацию" о войне в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1963971-roskomnadzor-vvel-zapret-na-rasprostranenie-reklamy-google/