Daily Mail: почти половина подписчиков Байдена в Twitter являются ботами

Джо Байден. Фото: SAUL LOEB/AFP/Getty Images

Почти половина из 22,3 млн подписчиков американского президента Джо Байдена в Twitter оказались фейковыми аккаунтами, передает Daily Mail.

Издание со ссылкой на анализ аудиторской компании Spark Toro пишет, что около 11 млн подписчиков официального аккаунта президента США в Twitter являются либо ботами, либо пользователями с неактивными учетными записями. Это 49,3 процента от общего числа подписчиков Байдена.

Отмечается, что дела у личного аккаунта Байдена в соцсети обстоят не лучше. Более 32 млн человек следят за ним, из которых 43 процента – фейковые, это примерно 14,6 млн аккаунтов.

Ранее глава США Джо Байден неудачно пошутил над паралимпийцами, попросив спортсменов-колясочников не прыгать во время совместного фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1969983-daily-mail-pochti-polovina-podpischikov-baydena-v-twitter-yavlyayutsya-botami/