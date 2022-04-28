Илон Маск высказался о своих планах касательно Twitter

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP via Getty Images

На днях американский миллиардер Илон Маск купил популярную соцсеть Twitter. В своем микроблоге предприниматель рассказал подписчикам о том, какие изменения необходимы данному сервису.

Маск считает, что важно сконцентрироваться на свободе слова. Он высказал свое понимание данного термина.

"Под "свободой слова" я подразумеваю только то, что соответствует закону. Я против цензуры, которая выходит далеко за рамки закона. Если люди хотят меньше свободы слова, они попросят правительство принять соответствующие законы. Поэтому выход за рамки закона противоречит воле народа", - написал Маск в .

Он показал подписчикам, что новая соцсеть Truth Social от сторонников Дональда Трампа на данный момент является лидером по количеству скачиваний, обгоняя Twitter и TikTok. Маск объяснил это тем, что отстающие соцсети подвергаются цензуре.

Twitter должен стать политически нейтральным, считает новый владелец соцсети.

"Чтобы Twitter заслужил доверие общества, он должен быть политически нейтральным, а это означает, что он должен одинаково расстраивать как крайне правых, так и крайне левых", - написал Маск.

Он также отметил, что негативная реакция некоторых борцов за "свободу слова" говорит сама за себя.

"Я надеюсь, что даже мои худшие критики останутся в Twitter, потому что именно это означает свободу слова", - обратился к подписчикам Маск.

Еще он уделил внимание безопасности личной переписки в Twitter.

"Сообщения в Twitter должны иметь сквозное шифрование, как в Signal, чтобы никто не мог шпионить или взламывать ваши сообщения", - считает Маск.

Напомним, что Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов. Покупка Twitter Илоном Маском заставила скептиков говорить о том, что в ближайшее время платформа может потерять большую часть пользователей, поскольку не все будут согласны с его политикой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1967295-ilon-mask-vyskazalsya-o-svoih-planah-kasatelno-twitter/