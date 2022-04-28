Чего стоит опасаться Twitter после покупки соцсети Илоном Маском, рассказали эксперты

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Покупка Twitter Илоном Маском заставила скептиков говорить о том, что в ближайшее время платформа может потерять большую часть пользователей, поскольку не все будут согласны с политикой Маска. Quartz проанализировал, какие ошибки Meta должны учесть Маск и Twitter, чтобы не потерять пользователей.

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По мнению журналистов Quartz, ярким примером ситуации, когда политика, принятая руководством социальной сети, начала играть против самой соцсети, является Facebook от Meta. В течение нескольких лет Facebook был неразрывно связан со скандалами. Президентские выборы 2016-го года в США, скандал с Cambridge Analytica, движение #DeleteFacebook, геноцид в Мьянме, штраф в размере пяти миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности. К четвертому кварталу 2021 года Meta потеряла 500 тысяч ежедневных пользователей по всему миру.

Несмотря на то, что причиной оттока пользователей из Facebook часто называют сниженный интерес к этой соцсети среди молодежи, у Twitter (который любим молодежью) тоже есть поводы для беспокойства. Facebook имеет достаточно устойчивую финансовую подушку безопасности, чтобы компания могла расти даже в критической ситуации. В Twitter (даже если компания будет принадлежать самому богатому человеку в мире) финансовое будущее все равно зависит от расширения пользовательской базы. Сейчас у Twitter есть критическая масса пользователей, сильное позиционирование бренда, устойчивый формат и, что очень важно, у соцсети практически нет очевидных конкурентов. Однако если такой конкурент неожиданно появится, это может быстро поставить соцсеть в безвыходное положение.

По мнению журналистов Quartz, именно тот факт, что Meta слишком сильно концентрировалась на скандалах, связанных с репутацией компании, привел к проблемам с оттоком пользователей. Компания не уделяла достаточно времени разработкам новых функций и анализу аудитории, поэтому сейчас она фактически не может конкурировать с TikTok. Журналисты считают, что главной угрозой для Twitter является неожиданное появление новой соцсети с похожим функционалом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1967022-chego-stoit-opasatsya-twitter-posle-pokupki-sotsseti-ilonom-maskom-rasskazali-eksperty/