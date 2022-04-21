Илон Маск назвал причину потери подписчиков Netflix

Илон Маск. Фото: Maja Hitij/Getty Images

Миллиардер Илон Маск прокомментировал крупную потерю подписчиков стриминговым сервисом Netflix. По его словам, во всем виновата "воук"-культура, передает Variety.

Накануне стало известно, что Netflix впервые за 10 лет потерял рекордное количество пользователей.

"Воук-вирус, влияющий на разум, делает Netflix невозможным для просмотра", – написал Маск в Twitter.

Предприниматель также согласился с пользователем соцсети, что "вирус пробужденного разума - самая большая угроза цивилизации".

"Это касается не только Netflix <…> Ничего оригинального больше нет, за исключением того контента, который производится в таких местах, как Япония или Корея", – написал еще один подписчик Маску.

На что основатель Tesla и SpaceX ответил "правда".

Ранее Илон Маск назвал примерную стоимость билета на Марс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1966071-ilon-mask-nazval-prichinu-poteri-podpischikov-netflix/