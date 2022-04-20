Илон Маск назвал примерную стоимость билета на Марс

Илон Маск. Фото: кадр из видео

Основатель SpaceX Илон Маск рассказал, что примерная стоимость билета для полета на Марс составит 100 тыс. долларов (примерно 44,6 млн тенге), передает Business Insider.

"В случае, если переезд на Марс стоит к примеру 100 тыс. долларов, то я думаю, что почти каждый сможет в конечном итоге накопить 100 тыс. долларов и иметь возможность отправиться на Марс, если захочет", – сказал миллиардер во время беседы с куратором конференции TED Крисом Андерсоном.

Американский предприниматель отметил, что его компания SpaceX стремится сделать полет на другую планету "доступным для всех", чтобы привлечь людей для строительства города на Марсе. При этом он уточнил, что речь идет о поездке без обратного билета, то есть с целью переселения на другую планету.

Маск также назвал другие возможные источники финансирования переезда, такие как спонсирование правительством или получение кредита.

Ранее Илон Маск заявил, что человек сможет ступить на Марс уже через семь лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1965927-ilon-mask-nazval-primernuyu-stoimost-bileta-na-mars/