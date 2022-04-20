TikTok стал недоступным для россиян в AppStore, но потом снова появился

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Приложение TikTok вновь стало доступным для скачивания в AppStore на территории России. Ранее оно пропало из выдачи при поиске, передает ТАСС.

В ночь на среду, 19 апреля, TikTok был недоступен для россиян в AppStore. Но при этом его можно было без проблем скачать в Google Play. Через AppStore приложение было доступным только по прямой ссылке.

Позже оно вновь появилось в AppStore. Но отображалось, если в строке поиска ввести название Likee вместо TikTok. То же самое подтверждают журналисты РИА Новости.

Напомним, в начале марта приложение TikTok приостановило работу некоторых функций в приложении для пользователей из России из-за закона о "фейках" в этой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1965865-tiktok-stal-nedostupnym-dlya-rossiyan-v-appstore-no-potom-snova-poyavilsya/