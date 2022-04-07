Разрешить МИОР ограничивать работу иностранных сайтов и соцсетей предлагают в Казахстане

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Проект постановления правительства о внесении изменений в постановление "О некоторых вопросах Министерства информации и общественного развития РК" появился на портале "Открытые НПА". Среди прочего, в проекте документа предлагается разрешить МИОР ограничивать работу зарубежных сайтов и соцсетей в Казахстане в определенных случаях.

Так, согласно проекту документа, предлагается дополнить задачи МИОР следующими пунктами:

в целях проверки сведений о количестве пользователей онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями – запрашивать у онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки ;

; в случае, если онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не установят программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в Интернете – собственными ресурсами определять количество пользователей ;

; ограничивать деятельность иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории РК в соответствии с законодательством РК;

в соответствии с законодательством РК; проводить анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма с предоставлением такой информации в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

Предлагается также создать единый реестр учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами РК или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которой был временно приостановлен внесенным в министерство представлением генпрокурора или его заместителей, а также предписанием МИОР.

Согласно проекту документа, в стране нужно разработать реестр законных представителей по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ иностранных онлайн-платформ и (или) сервисов обмена мгновенными сообщениями.

В пояснительной записке отмечается, что реализация проекта не потребует дополнительных затрат из госбюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий.

Целью постановления названо приведение в соответствие с законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации".

Публичное обсуждение проекта продлится до 12 апреля. Принять в нем участие и оставить свое мнение можно здесь.

Ранее мажилис одобрил проект закона по вопросам защиты прав ребенка, в том числе и от травли в Интернете. Если сенат и глава государства утвердят этот законопроект, то Facebook, Instagram и другие платформы обяжут удалять информацию, связанную с кибербуллингом в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1963921-razreshit-mior-ogranichivat-rabotu-inostrannyh-saytov-i-sotssetey-predlagayut-v-kazahstane/