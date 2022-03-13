Как законопроект о защите детей от кибербуллинга повлияет на обычных пользователей в Казахстане

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Министерство информации и общественного развития на своем официальном сайте разъяснило нормы принимаемого законопроекта о защите детей и несовершеннолетних от буллинга и кибербуллинга (травли в соцсетях) в Казахстане.

Несколько дней назад мажилис принял проект закона по вопросам защиты прав ребенка, в том числе и от травли в Интернете. Данная норма обяжет Facebook, Instagram и другие платформы блокировать посты и комментарии с буллингом детей.

Данный законопроект вызвал широкий резонанс среди пользователей социальных сетей и СМИ, в связи с чем в МИОР дали разъяснение.

"На сегодняшний день в СМИ и социальных сетях активно обсуждается ряд норм принимаемого законопроекта, однако отметим, что указанная в публикациях информация не является исчерпывающей", - заявили в министерстве.

В МИОР подчеркнули, что в одобренном мажилисом во втором чтении законопроекте по вопросам защиты прав ребенка отсутствует норма по обязательной регистрации филиалов иностранных онлайн-платформ в Казахстане, о которой говорилось ранее.

"Упоминаемая в публикациях норма предусматривалась в первоначальной версии законопроекта, которая рассматривалась 15 сентября 2021 года в первом чтении законопроекта. Вместе с тем, в ходе пленарного заседания по данному законопроекту были даны замечания, в том числе по пересмотру вышеуказанной нормы.

Так, в рамках заседания рабочих групп законопроекта ряд норм были пересмотрены.

Соответственно, норму по открытию филиалов или представительств переработали и заменили на назначение своего законного представителя уполномоченного по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ и только для иностранных социальных сетей и мессенджеров, доступ к которым в течение месяца составляет более ста тысяч пользователей, находящихся на территории РК", - говорится в сообщении МИОР.

В министерстве отметили, что введение нормы, устанавливающей временные рамки удаления вредоносного контента, обуславливается тем, что обычно травля происходит в закрытых группах и сообществах, где выявить такие факты, не имея доступа, практически невозможно.

"Все знают про ставшие популярными в социальных сетях суицидальные группы, где мониторинг выявил много материалов суицидального характера в отношении подростков. Несколько месяцев ушло у министерства на удаление противоправных материалов из социальных сетей. Мониторинг сейчас фиксирует новые группы в социальных сетях, направленные также на подростков.

Кроме того, на сегодняшний день предписания уполномоченного органа социальные сети рассматривают продолжительное время, поэтому актуальность удаления информации теряется и влечет вред для детей", - объяснили в МИОР.

При этом, в министерстве подчеркнули, что поправки в законопроект о защите прав ребенка не повлияют отрицательно на обычных пользователей.

"Фактически эти поправки никак отрицательно не повлияют на обычных пользователей, за исключением случаев, когда их действия будут подпадать под квалификацию кибербуллинга", - заявили в ведомстве.

В МИОР отметили, что использовали международный опыт при разработке новых норм законопроекта.

"Министерство за последние годы активно налаживает сотрудничество с собственниками международных социальных сетей, проведены переговоры с представителями компаний, социальных сетей - "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, Livejournal, Facebook, Instagram, TikTok, linkendin, мессенджера Telegram, которые восприняли данную инициативу с положительной стороны и выразили согласие на исполнение данных норм", - сообщили в ведомстве.

В настоящее иностранными социальными сетями уже проводится работа по определению и назначению законного представителя.

"Кроме того, отметим, что законодательством Республики Казахстан уже запрещена цензура. Соответственно, предлагаемые нормы не противоречат нормам международного права и действующим нормам законодательства РК.

В свою очередь, министерство в соответствии с новеллами законопроекта не наделяется компетенцией, препятствующей свободной деятельности социальных сетей и мессенджеров и ограничивающей свободу выражения мнений", - резюмировали в МИОР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960415-povliyaet-li-zakonoproekt-o-zaschite-detey-ot-kiberbullinga-na-obychnyh-polzovateley-v-kazahstane/