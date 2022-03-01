Google заблокировал в Европе YouTube-каналы, связанные с RT и Sputnik

Офис Google. Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Google сообщили в официальном Twitter о намерении заблокировать YouTube-каналы на территории Европы, связанные с RT и Sputnik.

"В связи с продолжающейся в Украине войной мы немедленно блокируем каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik, по всей Европе. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью развернуться. Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять оперативные меры", - сказано в объявлении европейского подразделения Google.

Ранее американская компания Meta сообщила, что на территории Евросоюза ограничит доступ к российским СМИ Russia Today и Sputnik.

Тем временем в Украине запустили терминалы для спутников Starlink, которые были поставлены в страну американским миллиардером Илоном Маском.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1958646-google-zablokiroval-v-evrope-youtube-kanaly-svyazannye-s-rt-i-sputnik/