"Будет весело": Цукерберг опубликовал первый рекламный ролик Meta

Кадр из первого видеоролика рекламной кампании Meta: Facebook/zuck

Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в видеоролик в рамках рекламной кампании Meta.

"Первая рекламная кампания Meta: это будет весело", - гласит подпись к видеоролику.

Видеоматериал начинается со сцены с группой молодых людей в музее, которые неожиданно слышат рык тигра. Они удивленно подходят к картине французского художника Анри Руссо "Нападение тигра на быка. В тропическом лесу" и изображенные на картине животные начинают двигаться.

Затем хищник поворачивается к молодым людям и говорит "это измерение воображения". После этого животные на картине начинают танцевать, а перед группой ребят вырастает изображенный на картине тропический лес. Молодые люди двигаются в такт звучащей на фоне музыке. А в заключение появляется надпись "это будет весело".

Измененное на Meta название связано с метавселенной, в которой люди смогут взаимодействовать в виртуальной среде.

Ранее инвестор назвал планы Цукерберга по метавселенной плохой затеей и "антиутопией". По словам Роджера МакНэми, ее создание не будет безопасным пока во главе Meta Цукерберг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1940798-budet-veselo-tsukerberg-opublikoval-pervyy-reklamnyy-rolik-meta/