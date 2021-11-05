Инвестор Facebook назвал планы Цукерберга по метавселенной "антиутопией" и плохой затеей

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Один из инвесторов компании негативно отозвался о планах Цукерберга насчет создания метавселенной, передает Би-би-си.

"Это плохая идея, и тот факт, что мы все сидим и смотрим на это, как на нечто нормальное, должен всех тревожить", - говорит инвестор Роджер МакНэми.

Он добавил, что нельзя давать Meta создавать "антиутопическую метавселенную". МакНэми как-то высказался, что в последнее время на Facebook стало выходить большое количество дезинформации.

Кроме того, по его словам, метавселенная не будет в безопасности, пока ею управляет Марк Цукерберг.

"Facebook должен был потерять право делать свой собственный выбор. Там должен быть регулирующий орган, который предварительно одобряет все, что они делают. Количество нанесенного ими вреда не поддается исчислению", - сказал инвестор.

Напомним, недавно Марк Цукерберг заявил о смене названия компании Facebook на Meta, чтобы ассоциироваться с новым продуктом - метавселенной. Последнее является онлайн-миром, в котором люди смогут взаимодействовать в виртуальной среде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1940741-investor-facebook-nazval-plany-tsukerberga-po-metavselennoy-antiutopiey-i-plohoy-zateey/