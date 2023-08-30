Forbes раскрыл дату презентации нового iPhone 15

Apple. Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto / Barcroft Media via Getty Images

Презентация серии новых гаджетов от компании Apple, в том числе нового iPhone 15, состоится в середине сентября этого года в Купертино, штат Калифорния, передает .

Презентация компании Apple состоится во вторник, 12 сентября, в Театре Стива Джобса в штаб-квартире Apple в Купертино, штат Калифорния, США.

На мероприятии технологический гигант представит iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra второго поколения.

Напомним, в прошлом году такая презентация состоялась 7 сентября.

По информации на сайте Британской энциклопедии, первый iPhone был выпущен в США и в Европе в 2007 году. В Азии – в 2008 году. На его разработку ушло два года.

Через год, в 2008 году, компания Apple выпустила вторую версию iPhone, в которой была реализована технология беспроводной связи третьего поколения (3G). Как и в случае с первым гаджетом, спрос был высок, и за первые три дня после появления iPhone 3G был продан в количестве одного миллиона штук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2034583-kogda-prezentuyut-novyy-iphone-15-stala-izvestna-tochnaya-data/