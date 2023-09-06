Презентация складного смартфона HONOR стала одним из грандиозных событий выставки IFA в Берлине

Презентация складного смартфона HONOR Magic V2 на выставке IFA 2023 в Берлине. Фото: HONOR

Международная выставка бытовой электроники IFA 2023, которая прошла в Берлине, была наполнена грандиозными событиями. Одно из них – презентация складного смартфона HONOR Magic V2. Мы также посетили выставочный стенд технологического бренда и ознакомились с новинкой.

В многочисленных павильонах выставки IFA с 1924 года презентуют свои стенды различные компании, производящие электронику, предназначенную для бытового пользования. Сюда стремятся попасть как небольшие производители, так и техно-гиганты. В 2023 году свою продукцию привезли 1 800 экспонентов из 50 стран мира.

Одним из самых грандиозных по масштабам и посещаемости событий в рамках IFA стала презентация нового складного смартфона HONOR Magic V2 под слоганом "Раскройте технологии будущего". Сотням посетителей выставки новый флагман компании представил главный исполнительный директор HONOR Джордж Чжао.

Презентация складного смартфона HONOR Magic V2 на выставке IFA 2023. Фото: HONOR

Из выступления руководителя технологического бренда стало понятно, что складные смартфоны, которые еще находятся на пути развития, в ближайшем будущем выйдут на новый уровень, станут более функциональными и доступными. Это будет возможно уже с выходом в массовую продажу нового смартфона HONOR Magic V2, который тут же заинтересовал новой формой и даже обрел поклонников.

В исключительности нового флагмана мы смогли убедиться в павильоне компании HONOR на выставке IFA 2023 в Берлине. Он, к слову, также оказался одним из самых масштабных и посещаемых. На стендах была представлена различная продукция компании: современные ноутбуки, стильные смарт-часы и, конечно же, новинки этого года, среди которых смартфоны HONOR 90, HONOR Magic5 Pro, HONOR X8a, HONOR X9a и другие.

Презентация складного смартфона HONOR Magic V2 на выставке IFA 2023 в Берлине. Фото: HONOR

Флагманскую линейку дополнил и HONOR Magic V2. Возле стойки с новинкой собралось большое количество ценителей. Его можно было взять в руки, изучить механизм раскрывания, протестировать камеру, открыть приложения и ознакомиться с любой другой функцией.

Нам это тоже удалось, несмотря на большой интерес к новинке со стороны других посетителей выставки. Первое, что можно отметить: смартфоном очень удобно пользоваться как в сложенном виде, так и в раскрытом. Удобство обеспечивает его толщина, которая в первом состоянии составляет 9,9 миллиметра, а во втором – 4,7 миллиметра. То есть половинки устройства плотно прилегают друг к другу, не образуя щели. За счет этого HONOR Magic V2 признан самым тонким складным смартфоном в мире на данный момент.

Презентация складного смартфона HONOR Magic V2 на выставке IFA 2023 в Берлине. Фото: HONOR

К слову, ограничивать себя в трансформации устройства нам не пришлось – он может выдержать более 400 000 складываний, что обеспечивает около 10 лет использования Magic V2, если складывать его по 100 раз в день. Такая прочность и долговечность механизма, по словам производителей, обеспечена первым в своем роде сверхлегким титановым шарниром, а также новой фирменной сталью HONOR.

При этом у посетителей павильона HONOR на IFA 2023 часто возникал вопрос: как выглядит батарея, которая располагается в этом ультратонком корпусе? На презентации нового флагмана Джордж Чжао продемонстрировал, как она помещается в кейхолдер, то есть встроенный аккумулятор ненамного больше пластиковой электронной карты-ключа от гостиничного номера. Если быть точнее, двойная кремниево-углеродная батарея нового поколения емкостью 5000 мА·ч имеет толщину всего 2,72 миллиметра.

Презентация складного смартфона HONOR Magic V2 на выставке IFA 2023 в Берлине. Фото: HONOR

Кроме нее в сверхтонкий корпус флагмана была встроена тройная камера с основным сенсором на 50 мегапикселей, а также двойная фронтальная камера с разрешением 16 мегапикселей. Качество сделанных ей снимков также могли оценить посетители выставки, оставив в памяти представленных публике смартфонов HONOR Magic V2 множество снимков и видео.

Знатоками был отмечен и немерцающий дисплей, который позволяет подолгу использовать смартфон без нагрузки на глаза. Это свойство обеспечено лучшей в отрасли технологией управления подсветкой с ШИМ-частотой 3840.

Презентация складного смартфона HONOR Magic V2 на выставке IFA 2023 в Берлине. Фото: HONOR

Вернувшись к главной особенности нового складного смартфона, отметим, что в раскрытом состоянии его экран можно поделить на личное и рабочее пространство, а также одновременно использовать два приложения на половинах дисплея. При этом устройства HONOR, в том числе и это, поддерживают работу всех сервисов Google, о чем часто интересовались потенциальные покупатели.

Ознакомившись с уникальным функционалом нового складного смартфона, многие казахстанцы не остались равнодушными к гаджету и задались главным вопросом – где и когда его можно приобрести? Спешим их обрадовать: в Казахстане появление HONOR Magic V2 ожидается в 2024 году. Несомненно, это событие будет новым прорывом на рынке страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2035538-prezentatsiya-skladnogo-smartfona-honor-stala-odnim-iz-grandioznyh-sobytiy-vystavki-ifa-v-berline/