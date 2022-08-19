СМИ раскрыли дату презентации iPhone 14

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Американская корпорация Apple планирует провести презентацию 7 сентября и представить на ней новую линейку смартфонов iPhone 14, передает Bloomberg со ссылкой источники.

На презентации, помимо iPhone 14, будут также представлены несколько новых Mac, iPad и три модели Apple Watch.

Отмечается, что компания обычно открывает продажи на новый iPhone примерно через полторы недели после его презентации, и, как ожидается, Apple будет придерживаться данной стратегии в этом году. Некоторым сотрудникам розничных магазинов было рекомендовано подготовиться к крупному запуску нового продукта 16 сентября.

Кроме того, вероятно, мероприятие пройдет в режиме онлайн, как и на протяжении всей пандемии.

Ранее сообщалось, что Apple может отложить производство нового iPhone 14 из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1983936-smi-raskryli-datu-prezentatsii-iphone-14/