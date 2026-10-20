inDrive стал доступен для заказа такси через 2GIS в 19 городах Казахстана

Свыше десятка миллионов пользователей 2GIS в Казахстане могут заказать поездку через inDrive прямо при планировании маршрута. Подробностями поделились представители компании.

Фото: inDrive

2GIS расширил список доступных сервисов в разделе "Такси" в Казахстане: inDrive появился в подборке вариантов для заказа поездки. При построении маршрута геосервис показывает несколько способов добраться до точки назначения — в том числе такси. В соответствующей вкладке пользователи могут сравнить предложения разных сервисов, в том числе по цене, и выбрать подходящий вариант. После выбора inDrive приложение автоматически откроется на экране оформления заказа с уже заполненным точками посадки и назначения, а также ориентировочной стоимостью поездки.

Новая функция уже доступна в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Актау, Таразе, Атырау, Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Семее, Кокшетау, Костанае, Усть-Каменогорске, Туркестане, Уральске, Экибастузе, Петропавловске и Жезказгане.

По данным независимого исследования QuestMRC, в 9 из 10 сравнений стоимость поездки через inDrive оказалась ниже, чем у крупнейшего конкурента, а средняя разница составила 12%. InDrive работает по P2P-модели: цену поездки определяет не платформа, а пассажир и водитель. Алгоритм показывает лишь ориентировочную стоимость, а окончательную сумму стороны согласовывают напрямую, пассажир предлагает цену, водитель принимает ее, отклоняет или называет свою. Скорректировать или отклонить предложение можно без штрафов с любой стороны.

"Мы стремимся сделать сервис доступным там, где пользователи планируют свои поездки. Для многих жителей Казахстана 2GIS стал незаменимым навигационным приложением. Благодаря интеграции пользователи могут сразу увидеть предложения разных агрегаторов, выбрать подходящий сервис еще на этапе планирования маршрута и в несколько действий перейти к оформлению поездки через inDrive, если этот вариант им подходит", — отметил руководитель развития бизнеса inDrive в Казахстане Арай Бекембаев.

"Мы развиваем 2GIS как сервис, который помогает принимать решения в городе — когда все нужное собрано в одном привычном сценарии: от выбора места до планирования маршрута. Чем шире выбор мест и вариантов передвижения, включая предложения такси и сервисы вроде inDrive, тем проще пользователю подобрать подходящий сценарий для повседневных задач — быстро и без лишних действий", — отметил руководитель транспортных продуктов 2GIS Сергей Кириллов.

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