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    Елена Кравченко
    Редактор

    В Астане поддержали женщин и детей из кризисного центра "Қорғау"

    Опубликовано:

    Мероприятие в кризисном центре "Қорғау"
    Фото: центр "Қорғау"

    В столичном кризисном центре "Қорғау", где помогают женщинам, пострадавшим от бытового насилия, прошло благотворительное мероприятие. Встреча приурочена к международной акции ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия". Подробностями поделились представители центра.

    Основным спонсором выступила международная компания с филиалом в Казахстане, а соорганизатором – член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Назым Жангазинова.

    Для нужд центра передали холодильник, пылесосы, ортопедические матрасы, продукты и средства гигиены.

    Мероприятие в кризисном центре "Қорғау"
    Фото: центр "Қорғау"

    "Оказаться в кризисном центре – тяжелое испытание. И мы хотели показать женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, что всегда есть выход и они не одни. Поэтому устроили для них кулинарный мастер-класс. Эти навыки могут стать базой для трудоустройства в сфере общепита", — отметила Назым Жангазинова.

    Кроме того, акушер-гинеколог, член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Сункар Хангельдина провела индивидуальные консультации.

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    Мероприятие в кризисном центре "Қорғау"
    Фото: центр "Қорғау"

    "Женщины, оказавшиеся здесь, это в основном мамы. И находясь в стрессовой ситуации, они первым делом думают о детях, а не о себе. А ведь забота о себе и профилактика здоровья — это важнейшая часть жизни каждой женщины", — подчеркнула она.

    Мероприятие в кризисном центре "Қорғау"
    Фото: центр "Қорғау"

    Для подопечных центра также пригласили косметолога Галию Жандавлетову, которая дала рекомендации по уходу.

    Мероприятие в кризисном центре "Қорғау"
    Фото: центр "Қорғау"

    В мероприятии приняли участие депутаты Курултая РК Наталья Рамазанова, Екатерина Смолякова, Максим Рожин, Никита Шаталов. Они выслушали истории подопечных, ознакомились с работой центра и выразили готовность содействовать в решении системных проблем кризисных институтов.

    Для справки:

    В центре "Қорғау" пострадавшие от бытового насилия могут бесплатно получить помощь психологов, юристов, социальных работников и временный приют до 6 месяцев.

    Горячая линия: +7 702 892 9777.

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    В Астане поддержали женщин и детей из кризисного центра "Қорғау"

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