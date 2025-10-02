Токаеву показали виртуальных членов Совета директоров "Самрук-Қазына"

На международном технологическом форуме Digital Bridge 2025 Касым-Жомарту Токаеву показали виртуальный совет директоров "Самрук-Қазына", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что построение цифрового государства - это стратегический выбор, определяющий будущее Казахстана. По его словам, в стране поставлена задача в течение трех лет обеспечить полный переход к цифровому формату управления.

"Это означает глубинную трансформацию взаимоотношений государства с гражданами и бизнесом. Для этого создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Новый орган будет главным локомотивом цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы жизни.

Другими словами, общественная жизнь в нашей стране станет абсолютно иной, более технологической, современной, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на менталитет нации, которая сделает огромный шаг в сторону цивилизации. Я неоднократно говорил, что наш народ должен с оптимизмом смотреть в будущее, не замыкаться в прошлом.

Сегодня мне показали работу виртуального члена Совета директоров "Самрук-Қазына", действующего на основе технологии искусственного интеллекта. Это первый проект в Центральной Азии, реализованный на базе национального суперкомпьютера и казахстанской большой языковой модели Alem LLM. Такие решения имеют большую практическую значимость, поскольку способствуют оптимизации всех внутренних процессов", - сказал президент.

Сегодня в Астане стартовал международный технологический форум Digital Bridge 2025. Президент высказался о безопасности использования ИИ. До этого глава Минцифры Жаслан Мадиев анонсировал приезд Павла Дурова.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.