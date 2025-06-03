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Верификация телефонов: подорожают ли смартфоны в Казахстане

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Парень и девушка держат мобильные телефоны
Девушка и мужчина с телефонами. Иллюстративное фото: pixabay.com

Председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Дамир Сейсембеков на брифинге рассказал, стоит ли ожидать роста цен на смартфоны из-за верификации смартфонов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Именно из-за этого нововведения цены в официальных магазинах на смартфоны не подорожают, возможно даже подешевеют. Рынок обеляется, соответственно "белые" производители будут конкурировать с другими "белыми" импортерами - это двигатель процесса, качественного предоставления сервиса.

Огромный бюджет, который тратился официальными дистрибьюторами для рекламы своего продукта для борьбы с "серым" рынком, они теперь будут направлять уже на акционные предложения, на снижение стоимости. Когда большие производители будут видеть изменения - это может привести к возможному открытию официальных производителей", - сказал он.

В пример он привел тот факт, что в середине апреля компания Apple открыла сервисы, которые до этого были не доступны в нашей стране.

Как пройти верификацию физлицам

Казахстанцам, которые купили смартфон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, есть возможность верифицировать его до 25 июня до двух устройств. Для этого нужно зайти на портал "Информационная система мониторинга и идентификации абонентских устройств".

На главной странице необходимо указать свой ИИН и далее через ЭЦП зарегистрироваться и подписать пользовательское соглашение. Это позволит перейти в личный кабинет пользователя. Затем слева выбрать "Создать заявку" - "Верификация устройств".

В марте текущего года в Казахстане начали вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Это нужно для выявления незаконно ввозимых устройств: например, украденных в другой стране (обычно в них используются дублирующие IMEI-коды).

И если смартфон окажется в сером списке, то физлицам необходимо будет верифицировать его до 25 июня. Для импортеров срок бесплатной верификации остался прежним и уже истек - 25 мая.

Это время было дано для того, чтобы официальные представители, разного рода ИП внесли информацию о ввезенных телефонах в портал. Это позволит обеспечить прозрачность рынка – эти IMEI будут официально зарегистрированы в стране.

При этом процедура верификации оказалась бесплатной, но не для всех.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2251914-verifikaciya-smartfonov-podorozhayut-li-smartfony-v-kazahstane/