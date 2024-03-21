Человек с чипом Neuralink в мозгу сыграл в шахматы силой мысли (видео)
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Компания Илона Маска Neuralink продемонстрировала, как пациент с имплантом в мозге играет в шахматы. Этим видео поделился Илон Маск в соцсети X, передает NUR.KZ.
Компания Neuralink опубликовала видео, где инженер компании вместе с первым пациентом с имплантом в мозге продемонстрировали, как можно силой мысли играть в шахматы.
Согласно рассказу пациента по имени Нолан Арбо в видео, он парализован ниже плеч. Много лет назад с ним произошел несчастный случай.
Благодаря вживленному ему в мозг чипу мужчине удалось продемонстрировать, как силой мысли он может двигать компьютерной мышью и играть.
"Пока не идеально, и мне предстоит еще много работы. Но моя жизнь уже изменилась", - отметил в ходе трансляции Нолан Арбо.
Трансляция демонстрации способностей первого пациента с чипом в голове велась 20 марта в аккаунте Neuralink в соцсети Х. Видео разместил у себя в соцсети X и Илон Маск.
Напомним, в конце января сообщалось о том, что компания Илона Маска впервые вживила чип в мозг человека. Тогда Макс отметил, что испытания прошли удачно. Имплант позволяет управлять компьютером, смартфоном и другими гаджетами.
Восемь месяцев назад Neuralink получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на проведение первого клинического исследования на человеке.
Между тем, еще в 2019 году предприниматель заявлял, что компания уже провела успешные испытания чипа на животных - сообщалось, что ученые вживили чип в мозг свиньи.
В своей речи Илон Маск подчеркивал, что Neuralink создает свои чипы с целью помочь людям с расстройствами памяти, зрения и слуха. Кроме того, с помощью устройств планируется лечить депрессию и повреждения как головного мозга, так и нервной системы человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2071839-chelovek-s-chipom-neuralink-v-mozgu-sygral-v-shahmaty-siloy-mysli-video/