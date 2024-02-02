Золото из руды с помощью искусственного интеллекта стали извлекать в Казахстане

Об извлечении золота из руды с применением искусственного интеллекта рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов на пленарном заседании ЕАЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время своего выступления Алихан Смаилов отметил, что сейчас важно сфокусироваться на применении новейших технологий в промышленной сфере.

"Важным инструментом развития индустрии "Икс" стали отчисления 1% прибыли недропользователей на научно-исследовательские разработки. Одним из примеров является проект по оптимизации процесса извлечения золота из руды с помощью искусственного интеллекта. Такие разработки оказывают мультипликативный эффект на оптимизацию производственных процессов и рост их эффективности", - сообщил Алихан Смаилов.

Также премьер-министр Казахстана рассказал о развитии в стране связи 5G.

"Осуществлен запуск связи 5G, которой пользуются уже более 2 млн человек в 20 городах нашей страны. В следующем году планируется обеспечить связью 5G уже более 8 млн человек. Казахстан стремится быть ключевым участником нового Шелкового пути в цифровом мире. Совместно с соседями мы планируем реализовать оптический маршрут по дну Каспийского моря и рассматриваем варианты выхода оптикой в страны Персидского залива", - отметил Смаилов.

Отметим, пленарное заседание ЕАЭС проходит на площадке международного цифрового форума Digital Almaty. Сегодня второй день форума.

Ранее в рамках форума прошла встреча глав министерств и ведомств государств-членов ШОС, ответственных за развитие ИКТ. Тогда Багдат Мусин предложил странам ШОС вместе развиваться в космическом секторе.

Также в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета прошла встреча премьер-министра РК Алихана Смаилова и председателя правительства России Михаила Мишустина. Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и образования.