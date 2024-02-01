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Смаилов встретился с российским премьером Мишустиным в Алматы

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Алихан Смаилов и Михаил Мишустин
Смаилов и Мишустин. Фото: primeminister.kz

В Алматы прошла встреча премьер-министра РК Алихана Смаилова и председателя правительства России Михаила Мишустина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В Алматы состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова и председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщается на официальном сайте правительства РК.

Переговоры прошли в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета.

Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и образования.

В частности, детально обсуждены вопросы транзита казахстанского угля по территории РФ, а также устранения проблем в части въезда казахстанских перевозчиков в Россию.

Благодаря политической воле глав двух государств отношения РК и РФ развиваются поступательно, на принципах взаимного уважения.

"Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который только за 11 месяцев прошлого года составил 24 млрд долларов", — сказал он.

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

По словам главы правительства, Казахстан уделяет большое внимание развитию межрегионального и приграничного взаимодействия. Эффективной площадкой в этом направлении является Форум межрегионального сотрудничества.

"Уверен, что текущий год будет насыщенным в плане совместных мероприятий и взаимных контактов на различных уровнях. Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям", — отметил Алихан Смаилов.

Российская делегация
Российская делегация. Фото: primeminister.kz

Михаил Мишустин поблагодарил за традиционное гостеприимство и отметил, что Россия придает приоритетное значение вопросам укрепления взаимовыгодных отношений с Казахстаном.

"Мы совместно реализуем крупные инвестиционные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и во многих других областях. Предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек. Хорошую основу для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов России и Казахстана", — сказал Мишустин.

Отметим, что ранее глава российского правительства прилетал в Казахстан в сентябре прошлого года для участия в международной промышленной выставке "Иннопром. Казахстан".

Добавим, по информации на сайте ЕЭК, заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в очном формате состоится 2 февраля в Алматы.

В мероприятии примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза – премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр РК Алихан Смаилов, председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2058718-smailov-vstretilsya-s-rossiyskim-premerom-mishustinym-v-almaty/

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