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30 лет независимости Казахстана

Вместе развиваться в космическом секторе предложил Багдат Мусин странам ШОС

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Багдат Мусин
Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы проходит международный цифровой форум Digital Almaty. Сегодня прошла встреча глав министерств и ведомств государств-членов ШОС, ответственных за развитие ИКТ, передает корреспондент NUR.KZ.

На встрече министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин выступил с предложением к странам ШОС.

«В нашу организацию входит как минимум три державы, которые имеют безупречные космические программы и результаты. Но и Иран, и Казахстан, и Беларусь, и все другие страны нашей организации точно имеют потенциал к тому, чтобы присоединиться к инициативе, которую можно поднять здесь, на этой площадке. Что имею в виду? Можно иметь совместную объединенную группировку спутников дистанционного зондирования земли», - сообщил Багдат Мусин.

Он отметил, что Казахстан для себя в течение двух лет будет изготавливать три спутника земли с медиум-разрешением.

«Но когда у нас есть три спутника, а у других стран их тоже полным-полно, это дает определенный эффект только для одной страны. Когда наши группировки объединяются и, грубо говоря, имеют возможность снимать определенную точку наших стран в любое время суток, это дает определенные преимущества в использовании этих технологий», - сообщил министр.

Также министр сообщил, что Казахстан готов к сотрудничеству с другими странами в этом вопросе.

Во время своего выступления Мусин отметил, что сегодня Казахстан уверенно лидирует в Центрально-Азиатском регионе и достиг значительных успехов в сфере цифровизации, GovTech и в развитии ИТ.

«Одним из плодотворных результатов нашей работы является то, что Казахстан занял 28-е место по развитию электронного правительства в глобальном индексе развития “Электронного правительства” ООН среди 193 стран мира, а по индексу качества онлайн-услуг наша страна занимает 8-е место.

Но, что самое важное, Казахстан — это не просто страна, богатая ресурсами, но также она активно заявляет о себе в цифровом мире. Я хочу подчеркнуть, что Казахстан готов помогать другим странам в области цифровизации, даже тем, которые не являются членами ШОС», - сообщил министр.

Также Мусин отметил, что Казахстан видит цифровизацию не как фактор конкуренции, а как базовую необходимость современного мира, подобно тому, как автомобиль перестал быть роскошью и стал средством передвижения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058682-vmeste-razvivatsya-v-kosmicheskom-sektore-predlozhil-bagdat-musin-stranam-shos/

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