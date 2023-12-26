Samsung отложила планы по запуску завода в Техасе

Samsung отложила планы по запуску нового завода в Техасе. Это плохая новость для администрации президента Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Президент литейного подразделения Samsung Чхве Сиюн заявил, что массовое производство полупроводников на заводе в Тейлоре (штат Техас), стоимостью 17 млрд долларов, начнется в 2025 году. Ранее Samsung заявляла, что завод запустит производство во второй половине 2024 года. Представитель компании заявил, что компания не может сейчас подтвердить график массового производства.

Данное известие последовало за более ранним решением конкурента Samsung, компании Taiwan Semiconductor Manufacturing, отложить запуск производства на новом заводе в Аризоне до 2025 года из-за нехватки опытных строителей и техников по установке оборудования. Этот завод также планировалось запустить в 2024 году.

Любая задержка на американских площадках, которыми управляют два ведущих мировых производителя чипов, станет неудачей в реализации грандиозного плана президента США Джо Байдена по увеличению производства чипов на территории США.

Администрация президента разработала данный план, чтобы избежать будущих перебоев в поставках и не повторить ситуации 2021 года, когда дефицит полупроводников стоил компаниям сотен миллиардов доходов.