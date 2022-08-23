Адвокаты Илона Маска связались с экс-главой Twitter Джеком Дорси перед слушанием в октябре

Джек Дорси. Фото: Getty Images/David Becker

Адвокаты Илона Маска связались с сооснователем и бывшим главой Twitter Джеком Дорси, чтобы в суде он дал показания в поддержку слов предпринимателя о реальном количестве поддельных аккаунтов в соцсети, передает Би-би-си.

Слушание по делу состоится в Делавэре в США в октябре, если стороны не урегулируют конфликт заранее. Маск пытается завершить сделку c Twitter, обвинив руководство компании в том, что оно не предоставило данные о реальном количестве фейковых аккаунтов.

К слову, в июле богатейший человек в мире отказался от покупки соцсети, поэтому руководители Twitter подали на него в суд. После чего Маск подал встречный иск.

В рамках подготовки к предстоящему слушанию адвокаты Маска связались с экс-главой Twitter Джеком Дорси, который также является приятелем основателя Tesla и SpaceX. Они хотят, чтобы Дорси дал показания в поддержку слов Маска о поддельных аккаунтах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1984368-advokaty-ilona-maska-svyazalis-s-eks-glavoy-twitter-dzhekom-dorsi-pered-slushaniem-v-oktyabre/