Илон Маск продал акции Tesla на сумму почти в 7 млрд долларов

Илон Маск. Фото: Getty Images/ ODD ANDERSEN / Contributor

Американский предприниматель и один из богатейших людей мира Илон Маск продал 7,92 млн акций собственной компании Tesla почти на семь миллиардов долларов, передает CNBC.

Точная сумма выручки с продажи акций составила 6,88 млрд долларов. Соответствующие транзакции были осуществлены в период с 5 по 9 августа.

Как отмечается, ранее Маск заявлял, что после 28 апреля он не планирует продавать акции Tesla.

Напомним, в июле компания Twitter подала в суд на Илона Маска, который планировал приобрести социальную сеть за 44 млрд долларов, чтобы заставить предпринимателя завершить сделку. Вскоре миллиардер подал встречный иск и обвинил Twitter в мошеннических действиях. Затем он вызвал руководство соцсети на дебаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1982547-ilon-mask-prodal-aktsii-tesla-na-summu-pochti-v-7-mlrd-dollarov/