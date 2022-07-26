Google уволила сотрудника, заявившего о разумности искусственного интеллекта

Офис Google. Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Руководство Google уволило инженера-программиста, который заявлял, что бот, работающий на основе технологии искусственного интеллекта, обладает разумом. В компании рассказали, что заявления экс-сотрудника Блейка Лемуана являются необоснованными, а уволен инженер был за разглашение конфиденциальных данных Google, передает Bloomberg.

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В июне 2022 года Блейк Лемуан заявил, что бот LaMDA, разработанный на основе искусственного интеллекта, является разумным. После этого компания отправила своего сотрудника в оплачиваемый отпуск. Однако в июле он все равно был уволен из-за того, что нарушал правила о неразглашении конфиденциальных данных компании.

Напомним, Блейк Лемуан опубликовал стенограмму своих разговоров с системой разработки чат-ботов LaMDA, языковой моделью для диалоговых приложений. Лемуан заявил, что система обладает способностью выражать мысли и чувства на уровне семилетнего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1980029-google-uvolila-sotrudnika-zayavivshego-o-razumnosti-iskusstvennogo-intellekta/