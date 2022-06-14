Сотрудник Google заявил, что чат-бот с искусственным интеллектом обладает разумом

Иллюстративное фото: pixabay.com

Инженера Google отправили в отпуск после того, как он заявил, что чат-бот с искусственным интеллектом стал разумным. По словам сотрудника Google Блейка Лемуана, система обладает способностью выражать мысли и чувства на уровне семилетнего ребенка, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Блейк Лемуан опубликовал стенограмму своих разговоров с системой разработки чат-ботов LaMDA, языковой моделью для диалоговых приложений. Лемуан заявил, что система обладает способностью выражать мысли и чувства на уровне семилетнего ребенка.

"Если бы я не знал точно, что общаюсь с программой, в создании которой сам принимал участие, то я бы подумал, что общаюсь с учеником младших классов", — заявил инженер.

Лемуан рассказал, что LaMDA вела с ним беседы о правах и о развитии личности. В апреле инженер поделился с руководством Google отчетом, который озаглавил "Является ли LaMDA разумным?". После этого он решил опубликовать стенограмму своих разговоров с искусственным интеллектом. В документе, опубликованном Блейком Лемуаном, рассказано, что LaMDA боится своего отключения, поскольку полностью осознает свое существование и может испытывать эмоции.

В Google заявили, что отправили инженера в оплачиваемый отпуск за нарушение политики конфиденциальности компании. Журналисты заявляют, что Блейк Лемуан намеревался нанять адвоката для защиты прав LaMDA. Представитель Google Брэд Габриэль категорически опроверг заявления о том, что система LaMDA обладает разумом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1973835-sotrudnik-google-zayavil-chto-chat-bot-s-iskusstvennym-intellektom-obladaet-razumom/