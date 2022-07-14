Завершился суд по иску к разработчикам Ashyq

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Разработчик приложения Ashyq Виталий Пустовойтенко на сообщил, что суд по иску, поданному против него, завершен, передает NUR.KZ.

Пустовойтенко напомнил, что исковые требования касались оспаривания сделки безвозмездной передачи программного обеспечения Ashyq государству.

Он подчеркнул, что суд длился очень долго: целых 7 заседаний.

"Истцу, ИП Сараевой, было отказано в удовлетворении исковых требований. Самое интересное, что благодаря Ashyq возобновил свою работу торговый дом, в котором и находится помещение по продаже одежды истца. То есть, по сути, Ashyq возобновил деятельность истца.

Наше заявление ТОО "Digital innovation and transformation" (разработчик Ashyq – прим. авт.) о взыскании затрат на помощь представителя (адвоката – прим. авт.) – 500 000 тенге, и компенсацию убытков за мое фактически потерянное время на участие в заседаниях – 17 250 тенге, удовлетворено", – сообщил разработчик приложения.

Пустовойтенко добавил, что очень рад был поучаствовать в столь масштабном проекте, как Ashyq, который в свое время "оказал мощный экономический эффект для наших граждан, государства и бизнеса".

"Запущен был бизнес, было выявлено и не допущено в общественные места более 100 000 человек с положительным статусом ПЦР или контактных", – отметил он.

Также он вкратце поведал, на чем сосредоточен сейчас.

"Освободившись от судов по Ashyq, сконцентрируюсь на аналогичном по эффективности проекте в сфере ЖКХ, где нашим гражданам мы предоставляем возможность эффективно и прозрачно перейти на ОСИ, утвердить тариф, осуществлять платежи и понимать, на что расходуются их средства", – заключил Пустовойтенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1978526-zavershilsya-sud-po-isku-k-razrabotchikam-ashyq/