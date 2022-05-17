Илон Маск хочет продать акции SpaceX ради покупки Twitter, сообщила NYPost

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Газета New York Post со ссылкой на источники сообщила, что Илон Маск, вероятно, пытается продать акции SpaceX, чтобы профинансировать приобретение Twitter.

Известно, что, по состоянию на август прошлого года, Маск владеет 44 процентами акций основанной им компании SpaceX.

Для сделки по покупке социальной сети Twitter богатейшему человеку в мире необходимо 44 млрд долларов.

Поэтому, как сообщил источник, SpaceX начнет продажу во вторник по цене 70 долларов за акцию.

Также Маск ведет переговоры с частными инвестиционными компаниями, включая Apollo Global Management, чтобы привлечь от двух до четырех млрд долларов в виде привилегированного финансирования.

Ранее Маск высказался о планах насчет Twitter и заявил, что может сделать соцсеть платной для некоторых пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1969631-ilon-mask-hochet-prodat-aktsii-spacex-radi-pokupki-twitter-soobschila-nypost/